Festival jeune public et famille : Le Bazar des Mômes : Théâtre d’objets (dès 1 an) Le Barp, 2 avril 2022, Le Barp. Festival jeune public et famille : Le Bazar des Mômes : Théâtre d’objets (dès 1 an) Centre Culturel Le Bateau Lyre 88 Av. de Gascogne Le Barp

2022-04-02 17:00:00 – 2022-04-02 Centre Culturel Le Bateau Lyre 88 Av. de Gascogne

Le Barp Gironde 3 EUR Théâtre d’objets « t’es qui toi, dis ? » à 17h00 au Centre culturel “le Bateau Lyre”

Lui est un cube. Elle, une boule. Ils se rencontrent.

Ils se découvrent. Elle peut rouler. Lui non. Il a des angles. C’est vrai! Elle non. Ils sont tous deux faits du même bois… d’hêtre. Pourtant… Ils sont bien différents. Pas tout à fait. Portée par le vent, une rose vient se déposer à côté d’eux. Curieux, ils s’approchent. Tout est jeu, rien n’est joué. Je peux jouer à toi comme tu peux devenir moi.

Friiix Club

Centre Culturel Le Bateau Lyre 88 Av. de Gascogne Le Barp

