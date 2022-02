Festival jeune public et famille : Le Bazar des Mômes : Spectacle musical LOÉLA (dès 3 mois) Salles, 2 avril 2022, Salles.

Festival jeune public et famille : Le Bazar des Mômes : Spectacle musical LOÉLA (dès 3 mois) Médiathèque municipale 21 allée Felixc Arnaudin Salles

2022-04-02 – 2022-04-02 Médiathèque municipale 21 allée Felixc Arnaudin

Salles Gironde Salles

EUR 5 Spectacle musical dès 3 mois

Ceïba et Laura Caronni

Dans cette nouvelle création, la vibration des voix, du violoncelle et des percussions invite au voyage les tout-petits,

veille leurs sens et leur curiosité, et laisse rêveurs les plus grands. Puisque voyager c’est grandir aussi, Laura et Ceïba proposent un beau voyage en musique. Elles chantent en plusieurs langues, accompagnées de leurs instruments, en

proximité avec les enfants : une belle rencontre, légère et poétique !

En co-organisation avec l’IDDAC

Spectacle de 30 min

+33 5 56 88 72 35

