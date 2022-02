Festival jeune public et famille : Le Bazar des Momes : Exposition Etre une aventurière Le Barp Le Barp Catégories d’évènement: Gironde

Le Barp Gironde Le Barp Exposition “T’es qui toi, dis”

En écho à l’accueil du spectacle “T’es qui toi, dis”, le Friiix Club propose de prolonger les représentations par une exposition sur bâches en deux temps :

• Une exposition du site «Maman rodarde», mettant en avant «des dépliants d’autodéfense antisexiste» afin de libérer les enfants du joug de la société de consommation, notamment de certains stéréotypes dont ils sont victimes dès l’enfance.

