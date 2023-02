Festival Jeune Public de cinéma Cinéma Le Club Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistère

Festival Jeune Public de cinéma Cinéma Le Club, 11 février 2023, Douarnenez . Festival Jeune Public de cinéma 39 rue Berthelot Cinéma Le Club Douarnenez Finistere Cinéma Le Club 39 rue Berthelot

2023-02-11 – 2023-02-17

Cinéma Le Club 39 rue Berthelot

Douarnenez

Finistere Festival Jeune Public de cinéma – 14 ans : 3,80 € Tarif adulte: 7 € / Tarif réduit : 5 €

Tarif groupe : contacter le cinéma : 02 98 92 41 94 – toiledessai@gmail.com Le programme se trouve sur le site du Club

http://www.cinemaleclub.fr/festival/festival-jeune-public-du-11-au-17-fevrier-2023/ +33 2 98 92 42 54 http://www.cinemaleclub.fr/ Cinéma Le Club 39 rue Berthelot Douarnenez

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu Douarnenez Adresse Douarnenez Finistere Cinéma Le Club 39 rue Berthelot Ville Douarnenez lieuville Cinéma Le Club 39 rue Berthelot Douarnenez Departement Finistere

Douarnenez Douarnenez Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez /

Festival Jeune Public de cinéma Cinéma Le Club 2023-02-11 was last modified: by Festival Jeune Public de cinéma Cinéma Le Club Douarnenez 11 février 2023 39 rue Berthelot Cinéma Le Club Douarnenez Finistère Cinéma le Club Douarnenez finistère

Douarnenez Finistere