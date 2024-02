Festival Jeune Public Danse Oceano Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel, samedi 16 mars 2024.

Festival Jeune Public Danse Oceano Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel Eure

Partez à la plage avec vos enfants. La danseuse et comédienne viendra vous chercher en tenue de bains et l’enchantement commence… Installés sur des serviettes de plage à même le plateau, avec leurs seaux et leurs chapeaux savourent des yeux.

Face à eux un décor de fonds marins fait d’animaux en crochets (requins, crabes, baleines, méduses, poissons-marteaux,…) et un tulle sur lequel s’animent des projections de ces animaux. Soudain la nageuse plonge et amène les enfants à la découverte des fonds marins. Poissons, calamars, hippocampes viennent à sa rencontre et les coraux brillent de toutes leurs couleurs. Ce décor, à la fois doux, mystérieux et poétique, a tout d’un paysage sous-marin. Et il signe une rencontre entre les générations, puisqu’il est le fruit d’un travail d’Ainhoa Vidal avec une communauté de personnes âgées, particulièrement habiles au crochet. Algues, méduses et crustacés sont prévenus: leurs très jeunes amis humains seront même invités à venir les câliner…

Ainhoa Vidal propose aux enfants un monde sous-marin ludique et féérique. Tout est beau et dépaysant la chorégraphie, les décors, la musique, les petits ne cillent pas et les parents se régalent.

AVEC Ainhoa Vidal

Partez à la plage avec vos enfants. La danseuse et comédienne viendra vous chercher en tenue de bains et l’enchantement commence… Installés sur des serviettes de plage à même le plateau, avec leurs seaux et leurs chapeaux savourent des yeux.

Face à eux un décor de fonds marins fait d’animaux en crochets (requins, crabes, baleines, méduses, poissons-marteaux,…) et un tulle sur lequel s’animent des projections de ces animaux. Soudain la nageuse plonge et amène les enfants à la découverte des fonds marins. Poissons, calamars, hippocampes viennent à sa rencontre et les coraux brillent de toutes leurs couleurs. Ce décor, à la fois doux, mystérieux et poétique, a tout d’un paysage sous-marin. Et il signe une rencontre entre les générations, puisqu’il est le fruit d’un travail d’Ainhoa Vidal avec une communauté de personnes âgées, particulièrement habiles au crochet. Algues, méduses et crustacés sont prévenus: leurs très jeunes amis humains seront même invités à venir les câliner…

Ainhoa Vidal propose aux enfants un monde sous-marin ludique et féérique. Tout est beau et dépaysant la chorégraphie, les décors, la musique, les petits ne cillent pas et les parents se régalent.

AVEC Ainhoa Vidal .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry

Saint-Marcel 27950 Eure Normandie

L’événement Festival Jeune Public Danse Oceano Saint-Marcel a été mis à jour le 2024-02-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération