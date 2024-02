Festival Jeune Public Contes Du bestiaire au vestiaire Espace Philippe Auguste Vernon, jeudi 28 mars 2024.

Festival Jeune Public Contes Du bestiaire au vestiaire Espace Philippe Auguste Vernon Eure

L’Espace Philippe Auguste invite petits et grands à écouter des contes sur le thème du bestiaire. De nombreux contes populaires de tous pays ont utilisé les animaux, dont les insectes, afin de distraire ou d’éduquer. Et quelques-uns vous seront servis en musique !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 20:00:00

fin : 2024-03-28

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

