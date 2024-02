Festival jeune public 2e édition Vernon, samedi 16 mars 2024.

Festival jeune public 2e édition Vernon Eure

Vendredi

15 JOURS DE PROGRAMMATION POUR TOUTE LA FAMILLE !

La première édition a été un succès incontesté, découvrez ce qui vous attend pour la seconde !

Sortez en famille au théâtre, au cinéma, écoutez de la musique, vibrez, regardez, instruisez-vous, partagez avec vos enfants et pourquoi pas aussi vos parents ? Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Les réseaux du théâtre, des établissements d’enseignement artistique, des médiathèques s’unissent pour vous proposer une programmation dense et familiale pendant 15 jours. Le programme complet de la manifestation sera disponible en février 2024 et cette année de nombreux partenariats sur le territoire élargiront les propositions aux musées, cinémas, etc.

N’attendez pas pour réserver vos places sur les spectacles présents dans le livret de saison, de nombreux spectacles proposent de petites jauges.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-30

Vernon, Saint-Marcel

Vernon 27200 Eure Normandie

