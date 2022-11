ZOOdiaque Festival Jeune et Très Jeune Public – Espace des Grésillons Gennevilliers Catégories d’évènement: Gennevilliers

ZOOdiaque Festival Jeune et Très Jeune Public – Espace des Grésillons, 30 janvier 2023, Gennevilliers. ZOOdiaque Lundi 30 janvier 2023, 10h30, 14h30 Festival Jeune et Très Jeune Public – Espace des Grésillons spectacle jeune public et familles Festival Jeune et Très Jeune Public – Espace des Grésillons 40 Rue François Kovac, 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France D’après les Tierkreis de Karlheinz Stockhausen Trois musiciennes conteuses embarquent les enfants dans un monde onirique d’animaux fantastiques et de boîtes à musique, où les mots et les notes s’enchaînent avec rythme et poésie. L’Ensemble 2e2m propose ici une version jouée et contée des Tierkreis de Stockhausen, adaptée aux très jeunes publics (dès 4 ans). Chaque signe raconte une histoire, celle d’un animal ou d’une créature, avec humour et tendresse. La musique y répond en écho, voyageant dans des univers variés et une exploration sonore riche. Piano, violon et flûte offrent un éventail large de textures, de volumes et de modes de jeux. Un voyage musical dans un zoo astral, loufoque et poétique ! ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DISTRIBUTION

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ Marine Perez -flûte

Véronique Briel -piano

Dorothée Nodé-Langlois -violon

