Val-Couesnon Val-Couesnon Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Festival Jean Langlais 2021 Val-Couesnon Val-Couesnon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Val-Couesnon

Festival Jean Langlais 2021 Val-Couesnon, 7 août 2021-7 août 2021, Val-Couesnon. Festival Jean Langlais 2021 2021-08-07 – 2021-08-07

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Val-Couesnon Pour ça 16ème édition, le festival de Jean Langlais organise un concert de flûte traversière et d’orgue autour des chants bretons. Un concert donné par Julia Olmeo, professeur de flûte traversière aux écoles de musique à Dinard et Cancale, ainsi que par Éric Cordé, organiste à la cathédrale de Dol. Rendez-vous le 7 août à 20h30, dans le village natal du compositeur à l’église St Samson de La Fontenelle. Entrée libre et gratuite. +33 2 99 97 68 14 http://www.jeanlanglais.eu/ Pour ça 16ème édition, le festival de Jean Langlais organise un concert de flûte traversière et d’orgue autour des chants bretons. Un concert donné par Julia Olmeo, professeur de flûte traversière aux écoles de musique à Dinard et Cancale, ainsi que par Éric Cordé, organiste à la cathédrale de Dol. Rendez-vous le 7 août à 20h30, dans le village natal du compositeur à l’église St Samson de La Fontenelle. Entrée libre et gratuite. dernière mise à jour : 2021-07-15 par Bureau d’information touristique – Maen Roch

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Val-Couesnon Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-Couesnon Adresse Ville Val-Couesnon lieuville 48.46764#-1.50308