Château-Thierry Aisne Bestiaire médiéval et musical illustrant les fables de Marie de France et les histoires de Jules Renard.

Bestiaire médiéval et musical illustrant les fables de Marie de France et les histoires de Jules Renard.

Ensemble Obsidienne, dirigé par Emmanuel Bonnardot.

Festival Jean de La Fontaine : les animaux qui parlent
15 octobre 2021
Château-Thierry, Aisne

festival@festival-jeandelafontaine.com
+33 6 74 41 82 35
http://www.festival-jeandelafontaine.com/

