Festival « Je danse…donc je suis » – Grande soirée de clôture Lion-sur-Mer, 8 mars 2022, Lion-sur-Mer.

Festival « Je danse…donc je suis » – Grande soirée de clôture Sur la digue Cinéma Le Trianon Lion-sur-Mer

2022-03-08 18:30:00 – 2022-03-08 Sur la digue Cinéma Le Trianon

Lion-sur-Mer Calvados Lion-sur-Mer

Cette année, pour sa 4ème édition, le Festival « Je danse… donc je suis » change de format.

Il sera organisé en plusieurs cycles, dont le premier intitulé « Quel genre de danse…? » sur la thématique Danses, Féminismes, Philosophies, du 8 février au 8 mars 2022. Il se déroulera dans les cinémas du Lux à Caen et du Trianon à Lion-sur-Mer pour la projection de films et d’archives rares autour du parcours de femmes chorégraphes célèbres.

Retrouvez la programmation complète ici.

Au programme de cette soirée de clôture :

18h30 – Projection du film « Carolyn Carlson, le regard du geste » (2010 – 52 min.) Auteurs-Réalisateurs – Christian Dumais-Lvowski, Élisabeth Kapnist. Production – Bel Air Media, France 5

19h30 – Sapho : Lecture de son recueil de poèmes « Aujourd’hui ». Sapho est une chanteuse emblématique de la chanson française contemporaine. Le succès arrive avec le mini-album Passage d’Enfer et se prolonge avec Barbarie, caractérisés par une chanson française sophistiquée avec des influences nord-africaines , et par des textes engagés comme Thatcher, ou typiques de la vie des « Branchés » (Rue de Lappe, Requins et mondains, Passage d’Enfer).

Cette année, pour sa 4ème édition, le Festival « Je danse… donc je suis » change de format.

Il sera organisé en plusieurs cycles, dont le premier intitulé « Quel…

ouistreham@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 97 18 63 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

Cette année, pour sa 4ème édition, le Festival « Je danse… donc je suis » change de format.

Il sera organisé en plusieurs cycles, dont le premier intitulé « Quel genre de danse…? » sur la thématique Danses, Féminismes, Philosophies, du 8 février au 8 mars 2022. Il se déroulera dans les cinémas du Lux à Caen et du Trianon à Lion-sur-Mer pour la projection de films et d’archives rares autour du parcours de femmes chorégraphes célèbres.

Retrouvez la programmation complète ici.

Au programme de cette soirée de clôture :

18h30 – Projection du film « Carolyn Carlson, le regard du geste » (2010 – 52 min.) Auteurs-Réalisateurs – Christian Dumais-Lvowski, Élisabeth Kapnist. Production – Bel Air Media, France 5

19h30 – Sapho : Lecture de son recueil de poèmes « Aujourd’hui ». Sapho est une chanteuse emblématique de la chanson française contemporaine. Le succès arrive avec le mini-album Passage d’Enfer et se prolonge avec Barbarie, caractérisés par une chanson française sophistiquée avec des influences nord-africaines , et par des textes engagés comme Thatcher, ou typiques de la vie des « Branchés » (Rue de Lappe, Requins et mondains, Passage d’Enfer).

Sur la digue Cinéma Le Trianon Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-03 par