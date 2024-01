Festival « Je Danse… donc je suis » 2024 « Composer/Décomposer » KASA, Les Maisons Karine Saporta Caen, lundi 22 janvier 2024.

Festival « Je Danse… donc je suis » 2024 « Composer/Décomposer » KASA, Les Maisons Karine Saporta Caen Calvados

Les différents événements programmés dans le cadre de cette édition 2024 feront référence, d’une manière ou d’une autre, à cette dialectique qui relie inéluctablement composition et décomposition.

Jeudi 25 janvier 2024 17h30

Artothèque de Caen Salle des expositions

Karine Saporta / Yann Toma Performance de Karine Saporta & Rencontre autour de la démarche de l’artiste Yann Toma connue sous le label « Ouest-Lumière ».

Samedi 27 janvier 2024

Conservatoire & Orchestre de Caen

15h présentation de modules créés par Karine Saporta avec les élèves du conservatoire et conférence sur le thème de l’édition 2024 du festival « composer/décomposer » avec la participation sur le sujet des arts plastiques de Patrick Roussel, directeur adjoint de l’Artothèque de Caen.

18h spectacle « Corps vivants pour une nature morte » Nouveau tableau sur la dentelle Conception, mise en scène et chorégraphie Karine Saporta.

Mardi 30 janvier 2024 19h

Cinéma Lux, Caen.

« Ce dont on ne peut parler, c’est cela qu’il faut dire »

Film de Raphaël O’Byrne sur la démarche de l’auteur Valère Novarina Rencontre avec le réalisateur animée par Karine Saporta.

Du 1er février au 31 mars 2024

Belle Rive, Espace d’art Karine Saporta Maison de la Photographie Normandie, Quai Georges Thierry Ouistreham Riva-Bella

Vernissage jeudi 1er février à 18h30

« Lettre Ouverte ». Exposition collective d’artistes de l’Artothèque de Caen. Carte blanche à Karine Saporta pour le choix des œuvres sur le thème de la décomposition du langage et de l’usage des lettres dans les arts visuels.

Du 2 février au 30 mars 2024

KAGE, Centre d’art hybride et expérimental 16 rue des Croisiers 14000 Caen

Vernissage vendredi 2 février 2024 18h30

« Corps composés ». Exposition collective d’artistes de l’Artothèque de Caen. Carte blanche à Karine Saporta pour le choix des œuvres sur le thème du corps fragmenté dans l’expression des plasticiens.

Samedi 3 février 2024 16h

Médiathèque Alexis de Tocqueville de Caen.

« Movimento perpetuo » Création mondiale de Karine Saporta en hommage à la chorégraphe Catherine Atlani, également compositrice Musique Catherine Atlani.

Rencontre avec Elise Vigier (comédienne metteure en scène, fille de Catherine Atlani).p12

Dimanche 4 février 2024 16h

Le Dansoir Karine Saporta, Ouistreham Riva-Bella.

« Composer / Décomposer »

Projection du film « Naître à soi-même » sur la démarche de la chorégraphe Catherine Atlani. Un film d’Hugo Bertin et Mina Clair.

Rencontre avec Elise Vigier (comédienne metteure en scène, fille de Catherine Atlani) et les danseuses de la compagnie Catherine Atlani, Gisèle Gréau et Isabelle Maurel. p13

Mercredi 7 février 2024

« Composer / Décomposer »

Auditorium de l’ESAM, Caen.

« Antipodes » Concert de Frédéric Acquaviva (musique contemporaine) & rencontre animée par Karine Saporta.

Du mardi 6 au samedi 10 février 2024 à 19h

Enseigne des Oudin Paris Rencontres performances

« La Robe de la bête » dans le cadre de l’exposition d’Aline Ribièrep15

Dimanche 11 février

Le Dansoir Karine Saporta, Ouistreham Riva-Bella.

De 13h30 à 15h30 atelier d’écriture avec Zadig Hamroune.

16h « Composer/Décomposer en littérature Des oulipos au nouveau roman ». Rencontre littéraire et philosophique en collaboration avec Zadig Hamroune.

Du 13 au 15 février 2024 de 10h à 20h

Performances à 15h, 17h et 19h

Église du Vieux Saint-Sauveur Caen.

« À Fleur de peau Mémoire d’un défilé éphémère » Une commande du Musée des Beaux-Arts et de la dentelle d’Alençon. Exposition photographique de Karine Saporta. Performance de Karine Saporta sur le thème de la dentelle.

