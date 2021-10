Paris La Bellevilloise île de France, Paris FESTIVAL JAZZ’N’KLEZMER : LEMBE LOKK SECRET CHORDS + AMSTERDAM KLEZMER BAND La Bellevilloise Paris Catégories d’évènement: île de France

FESTIVAL JAZZ'N'KLEZMER : LEMBE LOKK SECRET CHORDS + AMSTERDAM KLEZMER BAND La Bellevilloise, 18 novembre 2021, Paris.

de 19h30 à 22h

Dans le cadre du festival Jazz’n’Klezmer, concert de Lembe Lokk Secret Chords et Amsterdam Klezmer Band à La Bellevilloise jeudi 18 novembre 2021. 1ère partie LEMBE LOKK Secret Chords (France Estonie) Les arrangements originaux qui résultent de la rencontre entre la chanteuse estonienne Lembé Lokk et les musiciens François Puyalto à la basse et Michel Schick aux clarinettes, ukulélé et harmonica, sont à la fois exigeants et bouleversants de justesse. Leur Cohen devient tour à tour cri de révolte rocailleux, mais aussi blues et poésie aérienne. On retrouve les chansons qu’on aime sans chercher de comparaison avec la version originale. Les trois musiciens apportent chacun un univers fort et maîtrisé qui dialogue avec les autres dans une complicité qui en fait un spectacle séduisant pour les oreilles comme pour les yeux. Avec : Lembé Lokk, chant : Michel Schick, clarinettes ukulélé harmonica, François Puyalto, basse. — 2ème partie AMSTERDAM KLEZMER BAND (Pays-Bas) Sur ce nouvel album le groupe Amsterdam Klezmer Band fait appel au producteur Stefan Schmid, membre du Zuco 103, groupe d’influence brésilienne. Ce dernier nous présente le groupe comme un condensé de « Gotspe », expression Yiddish qui décrit un mélange d’impertinence et d’insolence, combiné à une audace typiquement amstellodamoise. Au cours des 20 dernières années, AKB a sorti 15 albums tout en se produisant dans le monde entier. La collaboration avec Stefan Schmid a été une expérience rafraîchissante pour le groupe et, Fortuna est devenu un album unique d’AKB. Avec : Job CHAJES Saxophone et voix, Jasper DE BEER Contrebasse, banjo et voix, Alec KOPYT Voix et percussions, Gijs LEVELT Trompette, Jozeph VAN DER LINDEN Trombone et percussions, Jan VAN STRIEN Clarinette et choeurs, Ellen VAN VLIET – Accordéon Concerts -> Musiques du Monde La Bellevilloise 19-21 rue Boyer Paris 75020 Contact :La Bellevilloise 0153273579 com@labellevilloise.com Concerts -> Musiques du Monde Musique

