Festival Jazz’In Rosko Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Roscoff

Festival Jazz’In Rosko Roscoff, 18 mai 2023, Roscoff. Festival Jazz’In Rosko

Place de la Gare Roscoff Finistère

2023-05-18 – 2023-05-21 Roscoff

Finistère Roscoff à l’heure du jazz, 8ème Edition ! Dans une ambiance « cabaret », sous chapiteau… Programme à suivre. La billetterie en ligne étant toujours ouverte « www.jazzinrosko.net » .

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver. jazzinrosko@gmail.com http://www.jazzinrosko.net/ Roscoff

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Roscoff Autres Lieu Roscoff Adresse Place de la Gare Roscoff Finistère Ville Roscoff lieuville Roscoff Departement Finistère

Roscoff Roscoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roscoff/

Festival Jazz’In Rosko Roscoff 2023-05-18 was last modified: by Festival Jazz’In Rosko Roscoff Roscoff 18 mai 2023 Finistre Place de la Gare Roscoff Finistère Roscoff

Roscoff Finistère