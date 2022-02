Festival Jazz sur le Grill Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Crest Drôme Une soirée concert et cinéma à Crest.

Film franco-américain de Conrad Rooks, sorti en 1966. Film emblématique de la beat génération, Chappaqua narre les aventures d’un toxicomane fortuné qui essaye de se désintoxiquer dans une clinique française. jazzsurlegrill@gmail.com http://jazzsurlegrill.com/ Cinéma Éden 2 quai Bérangier de la Blache Crest

