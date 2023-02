Festival Jazz sur le Grill : Conférence – Musique et thérapie Médaithèque La Passerelle Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Festival Jazz sur le Grill : Conférence – Musique et thérapie Médaithèque La Passerelle, 3 mars 2023, Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence. Festival Jazz sur le Grill : Conférence – Musique et thérapie 1 Place des Rencontres Médaithèque La Passerelle Bourg-lès-Valence Drome Médaithèque La Passerelle 1 Place des Rencontres

2023-03-03 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-03 19:00:00 19:00:00

Médaithèque La Passerelle 1 Place des Rencontres

Bourg-lès-Valence

Drome Bourg-lès-Valence La musique, dans toutes les cultures, a été investie de vertus thérapeutiques ou de propriétés apaisantes, mises en action dans des rituels divers. +33 4 75 44 44 65 https://mediatheques.valenceromansagglo.fr/cms/articleview/id/3821 Médaithèque La Passerelle 1 Place des Rencontres Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Bourg-lès-Valence Drome Médaithèque La Passerelle 1 Place des Rencontres Ville Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence lieuville Médaithèque La Passerelle 1 Place des Rencontres Bourg-lès-Valence Departement Drome

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence bourg-les-valence/

Festival Jazz sur le Grill : Conférence – Musique et thérapie Médaithèque La Passerelle 2023-03-03 was last modified: by Festival Jazz sur le Grill : Conférence – Musique et thérapie Médaithèque La Passerelle Bourg-lès-Valence 3 mars 2023 1 Place des Rencontres Médaithèque La Passerelle Bourg-lès-Valence Drome Bourg-lès-Valence, Drôme Drôme Médaithèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drome