Carry-le-Rouet Théâtre De Verdure de Carry Le Rouet Bouches-du-Rhône, Carry-le-Rouet FESTIVAL JAZZ SOUS LES ÉTOILES Théâtre De Verdure de Carry Le Rouet Carry-le-Rouet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Carry-le-Rouet

FESTIVAL JAZZ SOUS LES ÉTOILES Théâtre De Verdure de Carry Le Rouet, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Carry-le-Rouet. FESTIVAL JAZZ SOUS LES ÉTOILES

du lundi 5 juillet au mercredi 7 juillet à Théâtre De Verdure de Carry Le Rouet

Dimanche 4 : Festival Marseille Jazz Cinq Continents avec Kevin Norwood Quartet et Louis Winsberg en invité exceptionnel Lundi 5 : Hommage à STAN GETZ avec le groupe POQUET/ Hommage SIDNEY BECHET avec le groupe BLUEMARY SWING Mardi 6 : Hommage à DJANGO REINHARDT avec le groupe SHEIK OF SWING/ Mélange Bossa, Fitzgerald, Miles Davis avec le groupe QUARTET OLIVIA Jazz’n’Co Mercredi 7 : Le BIG BAND DU CNRS Présente son swing et jazz latin Jeudi 8 : Hommage à Claude LUTER par son fils ERIC LUTER SEPTET/ JAZZ LOUISANE par BLAIR PRESENT Gratuit, sur réservation Théâtre de Verdure 19h Infos : Carry Culture Loisirs – André CRESCI – 06 20 10 89 37 – 06 63 99 52 57 Ouverture 18h, concerts 21h

Gratuit sur réservation

♫JAZZ♫ Théâtre De Verdure de Carry Le Rouet Chemin du Jas Vieux 13620 Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T21:00:00 2021-07-05T23:30:00;2021-07-06T21:00:00 2021-07-06T23:30:00;2021-07-07T21:00:00 2021-07-07T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Carry-le-Rouet Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre De Verdure de Carry Le Rouet Adresse Chemin du Jas Vieux 13620 Carry-le-Rouet Ville Carry-le-Rouet lieuville Théâtre De Verdure de Carry Le Rouet Carry-le-Rouet