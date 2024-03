Festival Jazz Pourpre | Soary Quartet Salle des fêtes La Force, samedi 18 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Soary Quartet Salle des fêtes La Force Dordogne

Soary quartet voit le jour en 2021 après la rencontre de la chanteuse violoniste Antonela Lucia et du guitariste Cyril Salvagnac. Avec le soutien de Fabrice Camboulive à la contrebasse ou à la basse électrique et de Laurent Meyer aux percussions.

Soary quartet voit le jour en 2021 après la rencontre de la chanteuse violoniste Antonela Lucia et du guitariste Cyril Salvagnac. Avec le soutien de Fabrice Camboulive à la contrebasse ou à la basse électrique et de Laurent Meyer aux percussions, ils tendent un pont musical entre les bords de la Méditerranée et le Brésil.

Antonela Lucia voix, violon, autrice Cyril Salvagnac guitare, composition Fabrice Camboulive basse Laurent Meyer percussions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 17:30:00

fin : 2024-05-18

Salle des fêtes Rue Anatole France

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

L’événement Festival Jazz Pourpre | Soary Quartet La Force a été mis à jour le 2024-03-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides