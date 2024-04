Festival Jazz Pourpre | Silvio Zalambani Amerindia Ensemble Scène La boîte à jazz Bergerac, dimanche 26 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Silvio Zalambani Amerindia Ensemble Scène La boîte à jazz Bergerac Dordogne

Silvio Zalambani Amerindia Ensemble est la rencontre d’un saxophone soprano soliste et d’un quatuor de saxophones entièrement féminin, avec un projet tout à fait original pour la musique latino-américaine.

Silvio Zalambani et son groupe se lancent le défi de faire sonner la musique argentine avec des instruments non traditionnels pour ce genre, avec une empreinte jazz et des atmosphères sensuelles. Ainsi, ils proposent un son nouveau, enrichissant et démontrant l’universalité de la musique.

Silvio Zalambani saxophone soprano et arrangements

Chiara Lucchini saxophone alto

Isabella Fabbri saxophone alto

Anna Paola De Biase saxophone ténor

Alessia Berra saxophone baryton .

Début : 2024-05-26 14:00:00

Scène La boîte à jazz Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

