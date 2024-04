Festival Jazz Pourpre | Old School Funky Family Scène la boîte à jazz Bergerac, dimanche 26 mai 2024.

Les 8 musiciens se font un plaisir de mélanger les styles funk et afrobeat, pour mieux les bousculer avec bonne humeur et fantaisie. Un groove impitoyable, une musique pétillante et chaloupée, pour clôturer cette 20ème édition du Festival Jazz Pourpre en Périgord !

Après 18 ans de complicité et plus de 300 concerts sur les scènes de France et d’Europe, les amis de lycée originaires de Bayonne assument franchement leur devise de faire de la musique sérieusement sans se prendre au sérieux .

Avec une rythmique implacable (sousaphone, batterie, guitare, claviers) et un quartet de saxophones de haut vol (soprano, alto, ténor, baryton), les 8 musiciens se font un plaisir de mélanger les styles funk et afrobeat, pour mieux les bousculer avec bonne humeur et fantaisie. Ce n’est pas un hasard si leur dernier album se nomme Tonus .

Un groove impitoyable, une musique pétillante et chaloupée, pour clôturer cette 20ème édition du Festival Jazz Pourpre en Périgord !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 21:00:00

fin : 2024-05-26

Scène la boîte à jazz Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

