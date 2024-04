Festival Jazz Pourpre | Nico Wayne Toussaint Duo Scène la guinguette Bergerac, dimanche 26 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Nico Wayne Toussaint Duo Scène la guinguette Bergerac Dordogne

Une complicité de 30 ans lie ces deux musiciens habités par le blues. C’est à Pau en 1992 que Nico, alors harmoniciste débutant, est présenté à Michel Foizon, déjà très actif sur la scène locale. Ils ont en commun la passion du blues de Robert Johnson et de Muddy Waters.

C’est à Pau en 1992 que Nico, alors harmoniciste débutant, est présenté à Michel Foizon, déjà très actif sur la scène locale. Ils ont en commun la passion du blues de Robert Johnson et de Muddy Waters.

Le duo démarre sur les chapeaux de roue et se met à tourner régulièrement en Europe et aux USA. Ils sont deux fois finalistes de l’International Blues Challenge de Memphis. En août 2015, ils sont programmés à l’Astrada durant le Festival de Jazz in Marciac. Ils continuent encore régulièrement à se produire sous cette forme intime et dense du duo.

Nico Wayne Toussaint, harmonica et chant Michel Foizon, guitare .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 19:30:00

fin : 2024-05-26

Scène la guinguette Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

