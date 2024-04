Festival Jazz Pourpre | Lua Nova Trio Scène La guinguette Bergerac, samedi 25 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Lua Nova Trio Scène La guinguette Bergerac Dordogne

Lua Nova Trio Jazz Bossa Brazil

Lua Nova travaille l’épure pour livrer une bossa nova subtile et pénétrante. C’est beau comme une perle et frais comme un ruisseau. La voix envoûtante de la chanteuse Kamila, accompagnée par la guitare riche et délicate de Ludovic Goulet et la percussion puissante de Johan Paimbault, nous amène dans un voyage doux et chaleureux.

En 2021 la voix sublime de la jeune chanteuse brésilienne Kamila nous avait agrippés de sa bossa nova envoûtante. Elle revient cette année en trio imprimer la petite touche latine de notre festival .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:45:00

fin : 2024-05-25

Scène La guinguette Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

