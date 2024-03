Festival Jazz Pourpre | La Pompa Swing invite Laurent Agnès Salle des fêtes La Force, samedi 18 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | La Pompa Swing invite Laurent Agnès Salle des fêtes La Force Dordogne

La Pompa Swing est un groupe bergeracois de jazz manouche fondé par Stéphane Perrone (guitare), Thomas De Conti (guitare), et Laurent Dezon à la basse et contre-basse. Le trio interprète des standards de Django Reinhardt et de Duke Ellington, des bossa du trio Rosenberg et des valses de Madame Edith Piaf, mais aussi de belles improvisations sur des thèmes traditionnels tzigane et klezmer.

Cette fois, le groupe se produit en quartet avec Laurent Agnès à la trompette.

Stéphane Perrone,guitare Thomas De Conti, guitare Laurent Dezon, basse Laurent Agnès, trompette.

Scène extérieure EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 15:45:00

fin : 2024-05-18

Salle des fêtes Rue Anatole France

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

