Depuis 18 ans, l’association JAZZ POURPRE PÉRIGORD est le lieu où le Jazz et le Périgord partagent leurs valeurs de tradition, d’innovation et de convivialité, pour rendre le Jazz accessible à un large public, animer la vie culturelle de la région de Bergerac et mener des actions auprès des jeunes. ​​ -3 concerts « Grande Scène », présentant des artistes de renommée internationale, -20 concerts gratuits donnés par des groupes de niveau national ou régional dans un espace de convivialité ( le grand chapiteau « la Boite de Jazz », un –Village de Créateurs des Métiers d’Art, un marché gourmand de produits locaux, des buvettes ), -Un concert Apéro-Jazz, dans une commune de la CAB. -Un Week-end Jazz dans une autre commune de la Communauté -d’Agglomération Bergeracoise, -Des concerts « Jeunes Talents », des concerts pédagogiques dans les écoles et pour les élèves des collèges. -Les « Jazz en chais » : 5 concerts organisés chez des viticulteurs, précédés ou suivis d’une dégustation et souvent d’un repas. Le Festival Jazz Pourpre Périgord DU 22 AVRIL AU 22 MAI 2022 Jazz Pourpre 3, impasse Eric Tabarly 24100 Bergerac Bergerac Dordogne

