Festival Jazz Pourpre | Electrophazz Scène La boîte à jazz Bergerac, samedi 25 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Electrophazz Scène La boîte à jazz Bergerac Dordogne

Après 15 ans de concerts sur les scènes Jazz, RNB et Hip-Hop françaises et

internationales, ces Groovers reviennent aux sources de ce qui a créé

leur style, tout en mêlant leurs racines à un son plus moderne.

Après 15 ans de concerts sur les scènes Jazz, RNB et Hip-Hop françaises et

internationales, ces Groovers reviennent aux sources de ce qui a créé

leur style, tout en mêlant leurs racines à un son plus moderne.

Un alliage explosif qui donne lieu à un show unique dans lequel on se

laisse happer par l’énergie de Mickaëlle Leslie, chanteuse charismatique

donnant le change à Eneeks, rappeur Londonien au flow pénétrant.

Le tout porté par une section rythmique décoiffante et un sax électrisant

l’ensemble. Un show positif qui célèbre la Musique et le Live dans leurs

multiples facettes.

David Marion, claviers Japhet Boristhene, batterie Lucas Benedetti , basse

Jean-Alain Boissy, sax/vocoder Mickaëlle Leslie, chant Eneeks, Rap .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 22:15:00

fin : 2024-05-25

Scène La boîte à jazz Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

L’événement Festival Jazz Pourpre | Electrophazz Bergerac a été mis à jour le 2024-04-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides