Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz avec Jazz’ Azimut Salle des fêtes La Force, samedi 18 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Diner Jazz avec Jazz’ Azimut Salle des fêtes La Force Dordogne

Scène extérieure

Ce duo revisite des standards de jazz, de chanson française et de pop anglo-saxonne Louis Armstrong, Nat King Cole, en passant par Sting et Claude Nougaro. Ambiance chaleureuse garantie pour accompagner en douceur votre dîner-jazz et danser entre les plats.

Guillaume Wilmot claviers Laurent Faucon contrebasse, chant, guitare.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:15:00

fin : 2024-05-18

Salle des fêtes Rue Anatole France

La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

