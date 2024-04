Festival Jazz Pourpre | Bal Swing Sweet Mama Scène la boîte à jazz Bergerac, dimanche 26 mai 2024.

Festival Jazz Pourpre | Bal Swing Sweet Mama Scène la boîte à jazz Bergerac Dordogne

Menés par Cajoune , spécialiste de la planche à laver , femme orchestre et chanteuse, les 4 musiciens de Sweet Mama composent leur répertoire d’un subtil mélange de swing, boogie-woogie, shuffle et calypso.

Après le bal cubain de samedi, c’est un bal swing qui fera bondir sur la piste de la Boîte de Jazz les amateurs de lindy hop, balboa et autre jitterbug, nous savons qu’ils sont nombreux dans le public de notre festival.

Originalité, mais aussi complicité, énergie et générosité caractérisent leur musique et leur ont valu de nombreux prix (Prix spécial du jury au 8ème concours « Jazz de la Défense », Prix du Hot Club de France pour l’album Live , Prix du public au Festival « Chalon dans la rue »)

Catherine « Cajoune » Girard, chant / washboard Fred Meyer, guitare

Kim Dan Le Oc Mach, violon Paul Motteau, contrebasse .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 17:30:00

fin : 2024-05-26

Scène la boîte à jazz Place Gambetta

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

