Festival Jazz Pourpre | 2 spectacles le Jazz et ses styles Boulevard Henri Sicard Bergerac, mardi 21 mai 2024.

Quartet de professeurs du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne.

Laurent Agnes, trompette Claire Maury, piano / voix Patrick Puech, contrebasse

Augusto Aguilar Nunez, batterie

Au tout début, vous allez découvrir les ficelles du swing et de l’improvisation grâce à une interaction surprenante avec le public ! Puis, le quartet mainstream balaiera en une dizaine de titres, ce que le mariage du swing et de l’impro avec les autres musiques a apporté au jazz. Blues, latin, balades, valses, classique… à la sauce jazz, fusion, be-bop ou hard-bop seront entendus après avoir été présentés dans leur jus, vous apprendrez qui sont les musiciens qui ont inventé ces morceaux, quand, où, etc.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 14:15:00

fin : 2024-05-21

Boulevard Henri Sicard Auditorium François Mitterrand

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

