Festival Jazz O’Verre Beaune – Vendredi 30 septembre 2022

2022-09-30 18:30:00 – 2022-09-30 23:30:00

5 15 EUR 18h30 Apérijazz (vente vin et assiettes) “The Sylkies”, Arthur au piano en duo avec Emile, jeunes prodiges du boogie-woogie, tombés dans le giron de leurs paternels. Ils offriront, rythmé par les baguettes d’Emile, un large aperçu de leur talent.

20h00 Les élèves de l’école de musique de Beaune restitueront leur travail de l’année avec le chef de BIGRE !

20h30 – 21h30 heures. vente assiettes et dégustation

21h30 BIGRE ! invite Cynthia Abraham

Ils sont défricheurs pleins de fraîcheur, ceux qui se définissent comme « 22 bougres de musiciens » au sein de BIGRE !, le Big Band lyonnais au style aussi « brioché”, aussi pistaché, aussi « explosif » que le saucisson du même nom.

Et surtout ne pas oublier le « ! » car des exclamations, ces virtuoses d’un style nouveau en dégagent, en suscitent, en “commettent” aussi quand, tels des aventuriers d’un jazz qu’ils jugent perdu, ils superposent des rythmes supposés inconciliables, passant d’un petit coup de anches, des sonorités des Balkans riches de modalité et d’asymétrie

rythmique, aux accents de la salsa cubaine et ils mélangent des sonorités aux parfums exaltants.

Surtout lorsque, forts de cette tendance à ne rien s’interdire, ils invitent, comme ce sera le cas ce soir-là, Cynthia Abraham, la voix montante du jazz international, qui embarque le public dans son voyage, avec dans ses bagages du gospel, de la soul, des musiques latines, des accents brésiliens, des sons caribéens…

TARIFS

Plein : 25 €, réduit 22 € (tarif réduit pour adhérents, élèves de l’école de musique, pass culture jeune)

Assiettes 15 €, Verre de vin 5 €, Bœuf bourguignon 10 € sur inscription à jazzoverrebeaune@gmail.com

Cotisation 20 € pour l’année, donnant droit aux réductions aux concerts de printemps et d’automne.

Adhésion en ligne :

helloasso.com/associations/jazz-o-verre-beaune/adhesions/bulletin-adhesion-2022

ou

sur https://www.jazz-beaune.fr

https://www.jazz-beaune.fr/

