Festival Jazz O’Verre Beaune – festival d’automne – du 29 septembre au 1er octobre 2022 Beaune, 29 septembre 2022, Beaune.

Festival Jazz O’Verre Beaune – festival d’automne – du 29 septembre au 1er octobre 2022

13 Boulevard Maréchal Joffre et 19 rue Poterne Ateliers du Cinéma – Claude Lelouch (et Lanterne Magique) Beaune Côte-d’Or Ateliers du Cinéma – Claude Lelouch (et Lanterne Magique) 13 Boulevard Maréchal Joffre et 19 rue Poterne

2022-09-29 – 2022-10-01

Ateliers du Cinéma – Claude Lelouch (et Lanterne Magique) 13 Boulevard Maréchal Joffre et 19 rue Poterne

Beaune

Côte-d’Or

60 EUR 3 lieux en 3 jours, 14 rendez-vous dont 5 concerts et un bœuf, pour faire de l’effet, l’édition 2022 de Jazz O Verre est dense, riche de talents mais surtout largement « chaussée de pointures », puisqu’outre les animations en ville et les apérijazz, c’est une édition « All Stars ».

Voir le programme détaillé de chaque jour, sur les présentations dédiées : 29 septembre, 30 septembre et 1er octobre.

jazzoverrebeaune@gmail.com https://www.jazz-beaune.fr/

3 lieux en 3 jours, 14 rendez-vous dont 5 concerts et un bœuf, pour faire de l’effet, l’édition 2022 de Jazz O Verre est dense, riche de talents mais surtout largement « chaussée de pointures », puisqu’outre les animations en ville et les apérijazz, c’est une édition « All Stars ».

Voir le programme détaillé de chaque jour, sur les présentations dédiées : 29 septembre, 30 septembre et 1er octobre.

Ateliers du Cinéma – Claude Lelouch (et Lanterne Magique) 13 Boulevard Maréchal Joffre et 19 rue Poterne Beaune

dernière mise à jour : 2022-07-26 par