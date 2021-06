Albi Place du Palais Albi, Tarn Festival Jazz Ô Palais Place du Palais Albi Catégories d’évènement: Albi

Festival Jazz Ô Palais Place du Palais, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Albi. Festival Jazz Ô Palais

du vendredi 3 septembre au samedi 4 septembre à Place du Palais

La première édition du Festival Jazz Ô Palais se tiendra les 2 et 3 septembre. Venez à la rencontre d’artistes de renommée internationale dans un lieu exceptionnel ! Billetterie ouverte Place du Palais. Programmation sur : jazzopalaisalbi.fr Première édition à découvrir le 2 et 3 septembre. Place du Palais Place du Palais, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T17:00:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-04T17:00:00 2021-09-04T20:00:00

