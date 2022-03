Festival Jazz Ô Château Tréveneuc Tréveneuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Tréveneuc

Festival Jazz Ô Château Tréveneuc, 16 avril 2022, Tréveneuc. Festival Jazz Ô Château Le Bourg Château de Pommorio Tréveneuc

2022-04-16 – 2022-04-24 Le Bourg Château de Pommorio

Tréveneuc Côtes d’Armor Tréveneuc Depuis 2015, Jazz Ô Château propose un festival à son image : un événement festif et convivial, avec une programmation exigeante sans être élitiste, qui met en valeur des groupes de tous les horizons, afin de donner un aperçu de la scène jazz actuelle. Depuis 2015, Jazz Ô Château propose un festival à son image : un événement festif et convivial, avec une programmation exigeante sans être élitiste, qui met en valeur des groupes de tous les horizons, afin de donner un aperçu de la scène jazz actuelle. Le Bourg Château de Pommorio Tréveneuc

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Tréveneuc Autres Lieu Tréveneuc Adresse Le Bourg Château de Pommorio Ville Tréveneuc lieuville Le Bourg Château de Pommorio Tréveneuc Departement Côtes d'Armor

Tréveneuc Tréveneuc Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treveneuc/

Festival Jazz Ô Château Tréveneuc 2022-04-16 was last modified: by Festival Jazz Ô Château Tréveneuc Tréveneuc 16 avril 2022 Côtes-d’Armor Tréveneuc

Tréveneuc Côtes d'Armor