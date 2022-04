Festival Jazz Ô Château Tréveneuc, 23 avril 2022, Tréveneuc.

Festival Jazz Ô Château Le Bourg Château de Pommorio Tréveneuc

2022-04-23 18:00:00 – 2022-04-23 00:00:00 Le Bourg Château de Pommorio

Tréveneuc Côtes d’Armor Tréveneuc

Soirée festive au château

18h00 Jazz au jardin

Razzco trio

Trois ans après RAZZCO trio revient pour explorer les recoins du jazz moderne.

Au menu, ce trio propose un savant mélange de Funcky, fusion, latin, ..

20h00

Dock in Absolute

Dock in Absolute est composé de 3 musiciens professionnels ayant étudié au Berklee College of Music de Boston, à la Codarts University of Arts Rotterdam et à la Hochschule für Musik Saarbrücken.

Il s’agit de Michel Mootz (percussion), David Kintziger (E Bass) et Jean-Philippe Koch (piano et composition) qui partagent la même passion et ont co-créé leur propre style jazz en 2012. Ils combinent ainsi différents styles de jazz progressif, classique et rock, en interprétant des compositions originales de leur pianiste.

22h00

Baiju Bhatt & Red Sun ft Nguyên lê

Un pied en orient, et un pied en occident, le violoniste Baiju Bhatt réalise avec son deuxième album «Eastern Sonata» (estampillé HIT Couleurs Jazz) un métissage audacieux entre jazz-rock et musique indienne, entre tradition et modernité.

