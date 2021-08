Festival Jazz O Château Tréveneuc, 28 août 2021, Tréveneuc.

Festival Jazz O Château 2021-08-28 11:30:00 – 2021-08-28 00:00:00

Tréveneuc Côtes d’Armor

L’association “Quand le jazz est là” présente la 6ème édition du festival Jazz Ô Château qui se déroulera du 25 au 29 août prochains. Au menu, un programme étoffé et varié, avec cinq jours d’animations et de concerts à Saint-Quay-Portrieux et à Tréveneuc, autour du château de Pommorio.

À Tréveneuc :

À 11h30, Bottle trio au restaurant les Viviers de Saint-Marc. Concert gratuit

Au Château de Pommorio à Tréveneuc :

À 17h, conférence sur Miles Davis par Frank Bergerot, rédacteur en chef de Jazz Magazine. Animation gratuite

À 18h30, Jazz à 5 têtes. Concert payant

À 20h30, Foehn Trio. Concert payant

À 22h30, Alula Sextet. Concert payant

