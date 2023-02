Festival Jazz in Sanguinet Sanguinet OT Grands Lacs Sanguinet Catégories d’Évènement: Landes

Landes Sanguinet Dans les beaux jours de juillet, le Festival de jazz in Sanguinet accueille des musiciens d’exceptions, virtuoses d’envergure nationale et internationale, ainsi que de nouveaux talents innovants. Tous se retrouvent pour un parcours à travers les multiples facettes du jazz, dans le cadre enchanteur du site de l’Espace Gemme, aménagé pour l’occasion en village jazz avec bodega, restauration, village créateur. Chaque année, la programmation se veut pleine de sensations et d’émotions musicales, éclectique, de qualité, extraite de l’univers jazz qui se pare aujourd’hui de toutes les couleurs du monde. Un mélange des genres qui reste ancré dans la plus grande tradition du jazz » amoureux de swing » avec la modernité de ses propos, un menu copieux et riche de talents. L’Office de Tourisme des Grands Lacs, organisateur du Jazz in Sanguinet est heureux de vous présenter ce festival qui au fil des ans satisfait le plus grand nombre d’amateurs. Dans une ambiance familiale et festive, le festival a toujours présenté le jazz dans ses différentes facettes, alliant tradition avec modernité, représentant l’évolution du genre musical. Les fans du festival auront le choix entre le blues, le gospel, le rock, le jazz fusion, la soul. Conforté par un succès grandissant, ce festival de Jazz va une nouvelle fois revêtir ses habits de gala durant 4 journées. Sanguinet, transformé pour l’occasion en village jazz. Programmation et billetterie en cours de finalisation +33 5 58 78 20 96 Office de Tourisme des Grands Lacs @ Morgane Acher

