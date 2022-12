Festival Jazz In Marciac Marciac Marciac Marciac Catégories d’évènement: Gers

2023-07-21 – 2023-08-06

Gers Marciac Gers Ce festival créé bien humblement par quelques amis en 1978 est devenu quelques 40 années plus tard un des premiers festivals européens du Jazz !

Des histoires de rencontres musicales à vivre au sein d'une bastide (avec le Bis place de l'hôtel de ville) ou sous un chapiteau géant. C'est ici que vous partagerez comme environ 270 000 festivaliers, la douce joie du FESTIVAL de JAZZ, on ne compte plus les stars qui s'y succèdent !

