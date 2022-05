Festival Jazz in Langourla Le Mené Le Mené Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le Mené Côtes d’Armor Le Mené Jazz in Langourla ne cesse de cultiver son originalité. Ce festival en avec tous les talents du Jazz. Depuis 1996, plus de neuf cents formations musicales ont créé l’événement dans un cadre bucolique à l’acoustique exceptionnelle. des spectacles en pleine campagne sous un hall futuriste. Tarif soirée concert : 22€/28€ – 8/12 ns : 5€ – 133/15 ans : 10€. communication@jazzinlangourla.com +33 6 16 98 82 80 http://www.jazzinlangourla.com/ Jazz in Langourla ne cesse de cultiver son originalité. Ce festival en avec tous les talents du Jazz. Depuis 1996, plus de neuf cents formations musicales ont créé l’événement dans un cadre bucolique à l’acoustique exceptionnelle. des spectacles en pleine campagne sous un hall futuriste. Tarif soirée concert : 22€/28€ – 8/12 ns : 5€ – 133/15 ans : 10€. Théâtre de verdure Langourla Le Mené

