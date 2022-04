Festival “Jazz et vin en Double” La Roche-Chalais, 21 juillet 2022, La Roche-Chalais.

Festival “Jazz et vin en Double” La Roche-Chalais

2022-07-21 – 2022-07-23

La Roche-Chalais Dordogne La Roche-Chalais

Les 21, 22 et 23 juillet aura lieu la 6ème édition du Festival “Jazz et Vin en Double” à la Terrasse de la mairie.

21 juillet : TüCA , vainqueur du tremplin Action Jazz 2021 et suivi du groupe AKOY Kartet de Serge Moulinier pianiste.

22 juillet : Monique Thomas Quartet, chanteuse américaine, suivie du trio de Thierry Eliez pianiste, André Ceccarelli à la batterie, et Ivan Gelugne à la contrebasse.

23 juillet : Mojow trio de blues, originaires de la Charente et Vendée, suivi du quintet de l’harmoniciste Nico Wayne Toussaint. Le trio de Thierry Eliez et le quintet de Nico Wayne Toussaint sont des groupes de renommée internationale ayant déjà participé aux plus grands festivals de jazz en France et en Europe.

