Festival « Jazz et vin en Double » La Roche-Chalais, vendredi 19 juillet 2024.

Les 19, 20 et 21 juillet aura lieu la 8 ème édition du Festival “Jazz et Vin en Double” à la Terrasse de la mairie.

Plusieurs groupes de jazz viendront jouer leurs meilleurs morceaux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19

fin : 2024-07-21

La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

