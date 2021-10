Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne, Lot-et-Garonne Festival Jazz et Garonne #11 – Concert de Lionel Suarez et Airelle Besson Fourques-sur-Garonne Fourques-sur-Garonne Catégories d’évènement: Fourques-sur-Garonne

Lot-et-Garonne

Festival Jazz et Garonne #11 – Concert de Lionel Suarez et Airelle Besson Fourques-sur-Garonne, 10 octobre 2021, Fourques-sur-Garonne. Festival Jazz et Garonne #11 – Concert de Lionel Suarez et Airelle Besson 2021-10-10 19:00:00 – 2021-10-10 21:00:00 Eglise Chemin de la Vieille église

Fourques-sur-Garonne Lot-et-Garonne Fourques-sur-Garonne EUR 15 15 Concert de Lionel Suarez et Airelle Besson.

Airelle Besson, trompettiste de Jazz multi-primée illumine les scènes européennes depuis 2015 à la tête de plusieurs projets : duos, quartets, et même orchestre. Dans un parcours impressionnant mené à l’instinct, Lionel Suarez est devenu l’accordéoniste incontournable qui a réhabilité son instrument « classique » en interface féconde pour toutes les musiques. L’heureuse rencontre de ces auteurs complets délivre une musicalité qui vient enrichir la palette du 21e siècle.

Billetterie en ligne ou à l’Office de Tourisme du Val de Garonne à Marmande, 11 rue Toupinerie. Concert de Lionel Suarez et Airelle Besson.

