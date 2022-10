Festival Jazz en Touraine, 8 septembre 2023, .

Festival Jazz en Touraine



2023-09-08 – 2023-09-17

14 19 EUR JAZZ EN TOURAINE vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle édition agrémentée de concerts de jazz et musiques rythmées. Le Festival s’exprime à Montlouis sur Loire, ville fondatrice, dans 3 lieux : les spectacles IN, dans l’Espace Ligéria et le Magic Mirrors, les spectacles OFF sur le Village Gourmand et sa scène de plein air. Un festival varié, pour le plaisir, dans les 52 concerts présentés au public. Du Jazz, en ouverture, lors de la première soirée de Gala, suivi d’autres concerts marqués par les tempéraments des différents artistes et interprètes. Billetterie possible auprès de l’Office de Tourisme Montlouis-Vouvray : Touraine Val de Loire.

Rendez-vous à Montlouis-sur-Loire et dans les 16 communes associées pour la 37ème édition du Festival Jazz en Touraine !

administration@jazzentouraine.com +33 2 47 50 72 70 http://www.jazzentouraine.com/

