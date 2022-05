Festival Jazz en Tête #35 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: 63000

Festival Jazz en Tête #35 Maison de la Culture, salle Jean Cocteau 71, boulevard François Mitterrand Clermont-Ferrand

2022-10-18 – 2022-10-22

Clermont-Ferrand 63000 Le festival Jazz en Tête ouvre les portes de sa 35ème édition, une programmation riche, à venir découvrir du 18 au 22 octobre 2022 à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. contact@jazzentete.com +33 7 63 72 69 73 http://www.jazzentete.com/ Maison de la Culture, salle Jean Cocteau 71, boulevard François Mitterrand Clermont-Ferrand

