Jeudi 26 août: Pleudihen Sur Rance « place de la mairie »

18h30 Tempo Fugit trio

« A la manière du trio de Chet Baker des années 80, Tempus Fugit revisite la tradition du jazz au travers des standards du Great american Songbook, mais aussi de compositions personnelles. Le trio joue ainsi la carte d’une formule “musique de chambre” permettant une grande liberté dans l’interaction et l’interprétation. »

Brian Ruellan trompette, François Collet guitare, Gaël Ventroux contrebasse.

20h Mega faune quartet

« Quartet électrique, iconoclaste et coloré, MégaFaune offre un Jazz moderne et sans barrières. Un répertoire de compositions originales et de reprises singulières, entre grands espaces et blues mordant. »

Erwann Boivent guitare, Edouard Leys piano, Dédé Pinel contrebasse, Stephane Stanger batterie.

