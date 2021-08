Festival Jazz en Place Lanvallay, 25 août 2021, Lanvallay.

Festival Jazz en Place 2021-08-25 18:30:00 – 2021-08-25

Lanvallay Côtes d’Armor

Mercredi 25 août -Lanvallay « jardin St Solen

18h30 Happy Pocket

« Un trio qui ne garde du brass band que l’essence: un soubassophone, une batterie, une trompette. La connivence des trois compères les emmène jouer avec gourmandise et légèreté un « Happy Jazz » qui fait fi des factices frontières entre jazz et musique populaire » http://www.happypocketbrass.com

Benoit Gaudiche trompette, Matthieu Letournel tuba, Stéphane Stanger batterie.

20h TogO

Le saxophoniste et compositeur rennais Jordan Philippe, plutôt habitué aux grandes formations, se lance dans une formule quartet, avec des rythmes qui s’embrasent et des mélodies qui s’entêtent ; Togo groove et s’autorise une liberté sonore qui décloisonne les genres pour jouer une nouvelle musique entre le jazz et le post-rock, le funk et la musique électronique. »

Jordan Philippe sax, goeffroy de Schutyer trombonne, Daravane Souvana basse, Basile Gueguen batterie.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par