Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay Mardi 24 août :Quévert « courtil des senteurs » 18h30 Cesarius Alvim duo

Remarquable contrebassiste, c’est en tant que pianiste que se produira Césarius Alvim. C’est un événement de retrouver ce musicien à la carrière exeptionnelle qui a accompagné les plus grands jazzmen (Bill Evans, Martial Solal, Eddie Gomès, Lee Konitz …). Il sera en compagnie d’un compagnon de toujours, le bassiste Marc Bertaux (Tania Maria, bernard Lubat) pour un hommage à la musique de Bill Evans »

Cesarius Alvim piano, Marc Bertaux contrebasse. 20h Color Report

Quartet instrumental orienté vers le jazz world des années 90 avec quelques détours par les pays latins. Au menu, thèmes revisités, réels et festifs des grand groupes phares de cette époque, ou l’on reconnaîtra leur style et leur intense énergie. »

