Festival Jazz en Place Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Festival Jazz en Place Dinan, 23 août 2022, Dinan. Festival Jazz en Place Dinan

2022-08-23 – 2022-08-28

Dinan Côtes d’Armor Mardi 23, à Quévert, au Courtil des Senteurs : n. 19h : Sarah Kay Trio n. 20h30 : Ludovic de Preissac Quartet Mercredi 24, dans les jardins de Saint-Solen, à Lanvallay: n. 19h : Broken Color n. 20h30 : Nouveau Fou Jeudi 25, esplanade de la mairie de Pleudihen-sur-Rance : n. 19h : la Marquise invite Thomas Gomez n. 20h30 : DuyLihn Nguyen / Baptiste Herbin Hommage à Peter King » Vendredi 26, au pied de la motte féodale, à Léhon : n. 19h : Paul Andrzejewski trio n. 20h30 : BathMobile Samedi 27, à Dinan : n. 17h : bibliothèque municipale : Conférence Swing jeune public n. 20h : place Saint-Sauveur : Obradovic / Tixier Duo n. 21h30 : place Saint-Sauveur : Eric Lelann quartet Dimanche 28, place Saint-Sauveur, à Dinan : n. 18h : Yoann Minkoff / Kris Nolly DUO n. 19h30 : Kinyonga contact@jazzenplace.fr http://www.jazzenplace.fr/ Mardi 23, à Quévert, au Courtil des Senteurs : n. 19h : Sarah Kay Trio n. 20h30 : Ludovic de Preissac Quartet Mercredi 24, dans les jardins de Saint-Solen, à Lanvallay: n. 19h : Broken Color n. 20h30 : Nouveau Fou Jeudi 25, esplanade de la mairie de Pleudihen-sur-Rance : n. 19h : la Marquise invite Thomas Gomez n. 20h30 : DuyLihn Nguyen / Baptiste Herbin Hommage à Peter King » Vendredi 26, au pied de la motte féodale, à Léhon : n. 19h : Paul Andrzejewski trio n. 20h30 : BathMobile Samedi 27, à Dinan : n. 17h : bibliothèque municipale : Conférence Swing jeune public n. 20h : place Saint-Sauveur : Obradovic / Tixier Duo n. 21h30 : place Saint-Sauveur : Eric Lelann quartet Dimanche 28, place Saint-Sauveur, à Dinan : n. 18h : Yoann Minkoff / Kris Nolly DUO n. 19h30 : Kinyonga Dinan

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Ville Dinan lieuville Dinan Departement Côtes d’Armor

Dinan Dinan Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Festival Jazz en Place Dinan 2022-08-23 was last modified: by Festival Jazz en Place Dinan Dinan 23 août 2022 Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d’Armor