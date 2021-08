Festival Jazz en Place Dinan, 28 août 2021, Dinan.

Festival Jazz en Place 2021-08-28 20:00:00 – 2021-08-29

Dinan Côtes d’Armor

Samedi 28 août et Dimanche 29 août au Collège Roger Vercel

Samedi 28 août : 20h Gaetan Nicot quartet.

Le pianiste Nantais nous présente ses nouvelles compositions enregistrées en 2019. On y retrouve l’influence de ses quartets de prédilection (Wayne Shorter, McCoy Tyner, Joshua Redman, Keith Jarrett) et de ses pères de toujours (Hancock, Evans, Debussy, Ravel). Le concept du quartet de Gaëtan Nicot est simple : partage, communion, de la musique vivante aux humeurs changeantes, où chacun vient jouer comme il parlerait. » http://www.gaetannicot.com

Gaetan Nicot : piano, Pierrick Menuau : sax, Domenico Stocchi : contrebasse, Arnaud Lechantre : batterie.

Samedi 28 août : 21h30 Alain Jean Marie trio

Que dire d’Alain Jean Marie qui n’a pas été encore dit ! L’un des plus talentueux pianistes de sa génération, légende vivante, il a accompagné les plus grands artistes internationaux de jazz : Abbey Lincoln, Jackie Mc Lean, Billy Higgins, Charlie Haden, Art Farmer, Chet Baker et tant d’autres. Il nous fera l’honneur de revenir sur le festival avec une rythmique d’orfèvres. »

Philippe Soirat batterie, Gilles Naturel contrebasse.

Dimanche 29 août :18h00 Joh4tet quartet

« Le répertoire de ce quartet dirigé par son trompettiste Johan Lefèvre, puise sa couleur dans des compositions mélodiques qui mettent en perspectives le jeu moderne et interactif des 4 musiciens, teintées de tradition. »

Johann Lefèvre trompette cornet, bugle, composition, Nicolas Rousserie guitare, Kevin Gervais contrebasse, Arnaud le chantre batterie.

Dimanche 29 août-19h30 Soultime

Ce trio de jazz azimuté évolue dans une jungle d’influences : entre musiques de films imaginaires, jazz-funk west-coast, balades pop, valse irlandaise, standards a l’ancienne, calypso dub, funk de Louisiane»

Guillaume Julien guitare, Jean Patrick Cosset claviers, Patrick Jouannic batterie.

contact@jazzenplace.fr http://www.jazzenplace.fr/

Samedi 28 août et Dimanche 29 août au Collège Roger Vercel

Samedi 28 août : 20h Gaetan Nicot quartet.

Le pianiste Nantais nous présente ses nouvelles compositions enregistrées en 2019. On y retrouve l’influence de ses quartets de prédilection (Wayne Shorter, McCoy Tyner, Joshua Redman, Keith Jarrett) et de ses pères de toujours (Hancock, Evans, Debussy, Ravel). Le concept du quartet de Gaëtan Nicot est simple : partage, communion, de la musique vivante aux humeurs changeantes, où chacun vient jouer comme il parlerait. » http://www.gaetannicot.com

Gaetan Nicot : piano, Pierrick Menuau : sax, Domenico Stocchi : contrebasse, Arnaud Lechantre : batterie.

Samedi 28 août : 21h30 Alain Jean Marie trio

Que dire d’Alain Jean Marie qui n’a pas été encore dit ! L’un des plus talentueux pianistes de sa génération, légende vivante, il a accompagné les plus grands artistes internationaux de jazz : Abbey Lincoln, Jackie Mc Lean, Billy Higgins, Charlie Haden, Art Farmer, Chet Baker et tant d’autres. Il nous fera l’honneur de revenir sur le festival avec une rythmique d’orfèvres. »

Philippe Soirat batterie, Gilles Naturel contrebasse.

Dimanche 29 août :18h00 Joh4tet quartet

« Le répertoire de ce quartet dirigé par son trompettiste Johan Lefèvre, puise sa couleur dans des compositions mélodiques qui mettent en perspectives le jeu moderne et interactif des 4 musiciens, teintées de tradition. »

Johann Lefèvre trompette cornet, bugle, composition, Nicolas Rousserie guitare, Kevin Gervais contrebasse, Arnaud le chantre batterie.

Dimanche 29 août-19h30 Soultime

Ce trio de jazz azimuté évolue dans une jungle d’influences : entre musiques de films imaginaires, jazz-funk west-coast, balades pop, valse irlandaise, standards a l’ancienne, calypso dub, funk de Louisiane»

Guillaume Julien guitare, Jean Patrick Cosset claviers, Patrick Jouannic batterie.

dernière mise à jour : 2021-07-30 par