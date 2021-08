Festival Jazz en Place Dinan, 27 août 2021, Dinan.

Festival Jazz en Place 2021-08-27 18:30:00 – 2021-08-27

Dinan Côtes d’Armor

Vendredi 27 août -Léhon « Motte féodale »

8h30 Adrian Chaillou Organ trio

« Compositeur fécond et saxophoniste sensible, Adrian Chaillou partage, depuis 10 ans, sa vie de musicien de jazz entre la France et le Mexique. Il est accompagné du brillant pianiste libanais Fady Farah à l’orgue et de Raphaël Pannier qui vient de passer 10 années à New York. Se promenant à l’envi entre swing, bebop et post-bop en empruntant par instant au funk ou à la soul, la triplette vogue, au gré de ses humeurs, entre un répertoire de pièces originales et de grands standards revisités »

20h Transhumance

« Ce spectacle musical invite l’auditeur à voyager intérieurement, aux grès des morceaux et des improvisations du quartet. La musique de Florian Chaigne présente une vision actuelle denotre Monde tournée vers la Nature et l’Environnement. Une forme de Romantisme qui défend une vision au centre de nos préoccupations contemporaines » https://florianchaigne.wixsite.com

Pierre Yves Merel sax ténor, flute, Emeric Chevalier contrebasse, Florian Chaigne batterie, Guillaume Hazebrouck rhodes.

