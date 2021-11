Aube Aube Aube, Orne Festival Jazz en Ouche 2021 – Sanseverino Aube Aube Catégories d’évènement: Aube

Aube Orne Aube Jazz en Ouche, ce festival nomade est devenu une institution sur notre territoire. Retrouvez-le pour cette nouvelle édition du 16 au 21 novembre ! Découvrez la programmation complète de votre festival sur www.jazzenouche.com et achetez vos places dès à présent ! – Vendredi 19 Novembre à 20h30 à la salle des fêtes de AUBE : Sanseverino – Hommage à François Béranger Être fan de Béranger, ça n’existe pas. On n’est pas fan, lui-même vous en aurait dissuadé. Par contre, chanter ses chansons c’est possible, lui rendre un hommage sincère aussi. En préparation d’un album dédié à François Béranger, je m’en vais sur les routes en solo. Colporter les chansons de François, dit « Beber ».

Une guitare, un micro, une énorme envie de chanter…

