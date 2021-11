Festival Jazz en Ouche 2021 – Greg Zlap “Rock It” L’Aigle, 16 novembre 2021, L'Aigle.

Festival Jazz en Ouche 2021 – Greg Zlap “Rock It” L’Aigle

2021-11-16 20:30:00 – 2021-11-16

L’Aigle Orne

Jazz en Ouche, ce festival nomade est devenu une institution sur notre territoire. Retrouvez-le pour cette nouvelle édition du 16 au 21 novembre !

– Mardi 16 Novembre à 20h30 à RAI : Greg Zlap (Rock-Harmonica)

– Mardi 16 Novembre à 20h30 à RAI : Greg Zlap (Rock-Harmonica)

Greg Zlap, c’est l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica. Révélé par Johnny Hallyday, auprès de qui il a assuré 282 concerts dans les plus grands stades, Greg Zlap revient sur le devant de la scène avec le projet « Rock it ». Avec un band composé de musiciens d’exception, le nouveau spectacle de Greg Zlap offre au public des mélodies pop et toujours ces solos endiablés à l’harmonica, sur des titres en anglais et en français. Energie rock, mélodies efficaces, un vrai show live. En tournée dans toute la France, en Suisse et en Belgique à partir de l’automne 2020

L’Aigle

